Live F1, GP Silverstone diretta: Bottas leader, Verstappen attacca Hamilton, Leclerc 7° (Di domenica 9 agosto 2020) 12° giro - In pit-lane entra Norris che va con le medie11° giro - Hamilton comunica che le gomme posteriori sono finite, Verstappen gli è molto vicino10° giro - Bottas... Leggi su ilmattino

3° giro/52 Hamilton minaccioso a 6 decimi da Bottas. 3° Verstappen a 3?3. Leclerc a 9 decimi da Albon, sarà dura passare il thailandese della Red Bull. 14.58 Esteban Ocon (Renault) partirà 14mo perché ...Mentre il paddock si è letteralmente spaccato sul caso Racing Point punita dalla FIA con multa economica e punti nella classifica costruttori, una sentenza FIA che però non fa chiarezza (come spesso c ...