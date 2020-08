Juve, Chiellini: "Finita la stagione proviamo a darle un senso" (Di domenica 9 agosto 2020) TORINO - "Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso" . Giorgio Chiellini affida ai social le riflessioni sulla stagione della Juventus , che lo ha visto a ... Leggi su corrieredellosport

Non è stata una stagione facile per Giorgio Chiellini che ha dovuto guardare i propri compagni dalla tribuna per 4/5 di stagione, prima infortunandosi e poi non riuscendo più a ritrovare la condizione ...L'esonero di Sarri appartiene già al passato. Non c'è il tempo per pensare ad errori ed omissioni o incidenti di percorso. C'è già il dopo e questo è Andrea Pirlo, dunque una scelta interna, clamorosa ...