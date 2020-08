Inter, per Lautaro Martinez il rinnovo sarà automatico: cifre top (Di domenica 9 agosto 2020) L’Inter pronta a rinnovare il contratto a Lautaro Martinez Si fa sempre più probabile la permanenza a Milano e all’Inter per Lautaro Martinez dopo le parole del suo agente. Per l’argentino il club nerazzurro ha già un nuovo contratto con cifre da top. “Risulta difficile pensare, anche alla luce dei mancati introiti legati al Covid, che Bartomeu possa avvicinare le richieste dell’Inter che non è disposta a sedersi al tavolo per una cifra inferiore a 90 milioni (la clausola ammonta invece a 111). Beto Yaque sa pure che nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il trasferimento del suo assistito sarebbe automatico un rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 ... Leggi su intermagazine

