Il focolaio a Carrara (Di domenica 9 agosto 2020) C’è un nuovo focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 a Carrara, dove 45 persone sono state trovate positive come annunciato dal sindaco Francesco De Pasquale: 18 sono cittadini nigeriani tra loro collegati, mentre tra i nuovi contagi 9 sono giovani italiani rientrati in Toscana dopo le vacanze: 4 ragazzi del senese che erano appena stati in Croazia e altri 5 diciannovenni, residenti nel Valdarno (Arezzo), tornati da Corfù, Grecia. Repubblica Firenze spiega che non appena sono rientrati in Italia i 19enni hanno cominciato a mostrare i sintomi del Coronavirus e sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito positivo: Anche in Toscana si assiste quindi ai primi importanti contagi di ritorno: vacanzieri che contraggono il virus all’esterno e vengono scoperti al rientro. Oltre a loro è stato ... Leggi su nextquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio a Carrara: 21 positivi, tutti in quarantena #carrara - fanpage : Focolaio a Carrara, 21 positivi. Il sindaco: “Cittadini rispettino le norme anti-contagio” - LunaticFab : @StaseraItalia non si può parlare un po' dei paradossi creati dal governo per il @covid19 tipo questo focolaio di c… - clikservernet : Il focolaio a Carrara - Noovyis : (Il focolaio a Carrara) Playhitmusic - -