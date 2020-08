Ho cenato da Alessandro Borghese e mi ha quasi reso felice. Peccato per il Nesquik! (Di domenica 9 agosto 2020) “Quello che voglio è fare felici i miei clienti”, ma io, caro Alessandro, sono già felice, come la mettiamo? Però chi vuole darmi una felicità ulteriore mi è simpatico, quindi prenoto da Alessandro Borghese: il lusso della semplicità. Per prenotare bisogna dare il numero della carta di credito e l’email, arriva l’email di conferma con questa frase: non vediamo l’ora di accoglierla. Mi chiamano al telefono, c’è anche una conferma vocale, mi chiedono se io e Ethel abbiamo delle intolleranze ai cibi, rispondo che l’unica cosa che non tolleriamo sono i cibi cucinati male e che Ethel è vegetariana. Arriva l’ora X. Siamo in via Belisario davanti alla nostra destinazione. Ethel fa questa osservazione: “Non sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : cenato Alessandro Ho cenato da Alessandro Borghese e mi ha quasi reso felice. Peccato per il Nesquik! Il Fatto Quotidiano