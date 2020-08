Fumo, prima smetti e meglio è (Di domenica 9 agosto 2020) L’ideale è non iniziare, tenendo lontano il richiamo delle sigarette. Ma se proprio siete cadute nella trappola del Fumo, sappiate che prima smettete e meglio è. Quindi non proponetevi programmi a lungo termine, magari prevedendo l’abbandono della sigarette entro qualche anno, prefissando date più o meno accettabili. Anche la scienza dice che quanto più il “vizio” va avanti nel tempo, tanto maggiori sono i rischi per la salute futura. Polmoni (e non solo) in pericolo Non conta solo quanto si fuma ogni giorno, ma anche per quanti anni si è mantenuta la dipendenza dalle sigarette. A ricordarlo, prendendo in esame soprattutto le persone avanti con gli anni (le informazioni emergono dall’NHiS, una sorta di indagine a campione sulla popolazione americana concentrata su chi ha i ... Leggi su dilei

