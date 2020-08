Europa League, iniziano oggi i quarti di finale: il programma (Di lunedì 10 agosto 2020) iniziano oggi i quarti di finale di Europa League con l’Inter impegnata a Dusseldorf contro il Bayer Leverkusen. In campo, sempre in Germania, Manchester United e Copenaghen. Ecco il programma completo: Manchester United-Copenaghen – oggi 10 agosto h21:00Inter-Bayer Leverkusen – oggi 10 agosto h21:00Shakhtar D.-Basilea – domani 11 agosto h21:00Wolves-Siviglia – domani 11 agosto h21:00 Foto: twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

