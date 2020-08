Esodo estivo 2020, Anas: il traffico cresce del +4% rispetto allo scorso fine settimana (Di domenica 9 agosto 2020) Il terzo fine settimana dell’Esodo estivo è stato caratterizzato da traffico intenso, per l’intera giornata di ieri e nella mattinata di oggi, lungo i circa 30 mila km di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane). Come previsto dalle proiezioni, le giornate di venerdì 7 e sabato 8 agosto hanno visto aumentare i volumi di traffico complessivamente di circa il 4% rispetto allo scorso fine settimana, riporta un comunicato stampa dell’Anas. La circolazione ha subito rallentamenti, soprattutto nella giornata di sabato, anche a causa del maltempo che ha dominato nelle regioni di Calabria e Sicilia. Si ricorda ... Leggi su meteoweb.eu

