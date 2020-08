ePrix Berlino 9: vince Vergne, Da Costa e DS Techeetah campioni (Di domenica 9 agosto 2020) Il quarto atto a Tempelhof non esalta sotto il profilo sportivo, ma è il più importante nell'economia del campionato di Formula E . DS Techeetah riprende la vittoria, dopo l'assaggio di gloria ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Una doppietta per suggellare i due titoli della sesta stagione di Formula E e un dominio mai apparso così netto come quest’oggi. Primo e secondo in qualifica, primo e secondo in gara, primo e secondo ...Il quarto atto a Tempelhof non esalta sotto il profilo sportivo, ma è il più importante nell’economia del campionato di Formula E. DS Techeetah riprende la vittoria, dopo l’assaggio di gloria strappat ...