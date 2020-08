Dj morta: inquirenti, ‘diverse ipotesi investigative, indagini su 22 minuti di ‘buco”/Adnkronos (Di domenica 9 agosto 2020) Palermo, 9 ago. (Adnkronos) – Sono “almeno tre le ipotesi investigative” sulla morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta ieri nei boschi di Caronia (Messina). Ne sono convinti gli inquirenti che stanno indagando, in particolare, su “22 minuti di buco” da quando la donna è uscita in auto dalla A20 da Sant’Agata di Militello e poi è rientrata in autostrada. Per capire che fine abbia fatto il piccolo Gioele, il bambino di 4 anni che si trovava con la donna e di cui si sono perse le tracce. Secondo quanto si apprende, gli investigatori stanno cercando di accertare se in quei 22 minuti di ‘buco’ la donna abbia potuto consegnare il piccolo a qualcuno. Le uniche certezze sono che la donna ha ... Leggi su calcioweb.eu

