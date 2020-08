Cede il cric e resta schiacciato dalla sua auto mentre fa una riparazione, uomo in gravi condizioni (Di domenica 9 agosto 2020) BERGAMO - Un uomo è rimasto schiacciato oggi dal peso della propria auto mentre stava lavorando nel garage di casa a Rovetta nel Bergamasco, in zona Conca Verde. Secondo una prima ricostruzione l'uomo,... Leggi su leggo

L’incidente domestico sabato mattina nella zona della Conca Verde. L’uomo è stato ricoverato a Bergamo, ferito anche il nipote che ha tentato di soccorrerlo. Nella mattinata di sabato 8 agosto un uomo ...

