Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Holly Hager

Il giorno 1 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Holly Hager. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna vittima di una violenza sessuale all'età di 16 anni, e che invece di denunciare e reagire si è rifugiata nel cibo, arrivando a pesare 600 libbre già a trent'anni. Vite al limite – Holly Hager Holly, la protagonista, ha 38 anni, vive a Ellijay, Georgia, e all'inizio del suo percorso pesa ben 298 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi

