Uomini e Donne, Armando Incarnato in difficoltà chiede aiuto su IG: “Segnalate, per favore” (Di sabato 8 agosto 2020) Furto d’identità per Armando Incarnato Nonostante Uomini e Donne sia in pausa estiva da un paio di mesi, uno dei protagonisti del Trono over di U&D continua a far parlare di sé. Ci stiamo riferendo ad Armando Incarnato, che negli ultimi tempi è particolarmente attivo sul suo account Instagram. Con delle Stories e dei post l’imprenditore campano condivide coi follower attimi del suo quotidiano. L’ex di Veronica Ursida sta attraversando un’estate all’insegna del relax insieme alla sua famiglia e in compagnia degli amici. Di recente, però, qualcosa ha particolarmente turbato il cavaliere. Quest’ultimo sul suo canale ha fatto sapere che c’è un uomo che si spaccia per lui e che si avvicina alla gente ... Leggi su kontrokultura

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - forsammyy : RT @accioklaine: Uomini: siamo il sesso forte Donne: che schifo gli uomini Uomini: ?????????? ma cosa dite ?????? perché ci offendete così ?????? n… - luckvyone : RT @treewitht: Carissimi uomini, è un uomo quello che vi scrive: se vi indignate per la provocante frase 'Men are trash', sappiate che le d… -