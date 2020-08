Trump, se vinco accordi Iran, Corea Nord (Di sabato 8 agosto 2020) WASHINGTON, 8 AGO - Donald Trump ha assicurato in una conferenza stampa dalla sua residenza di Bedminster che se e quando vincerà le elezioni farà degli accordi con Iran e Corea del Nord rapidamente. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

costa577 : Usa 2020, Trump: 'Io l'ultima persona che Mosca vuole in carica. Se vinco, accordi con Iran e Corea…… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa 2020, Trump: 'Io l'ultima persona che Mosca vuole in carica. Se vinco, accordi con Iran e Corea del Nord' [aggiornament… - giovannitundo : Quando in politica dici 'se vinco farò' vuol dire che sai che stai perdendo. #Trump - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Trump: se vinco faccio accordi con Iran e Corea del Nord #donaldtrump - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Trump: se vinco faccio accordi con Iran e Corea del Nord #donaldtrump -

Ultime Notizie dalla rete : Trump vinco Usa 2020, Trump: "Io l'ultima persona che Mosca vuole in carica. Se vinco, accordi con Iran e Corea del Nord" la Repubblica Usa: fonti intelligence, la Russia sta cercando di danneggiare Biden

New York, 07 ago 21:46 - (Agenzia Nova) - Il massimo funzionario del controspionaggio statunitense, William Evanina, ha annunciato oggi una serie di minacce provenienti dall'estero per le elezioni pre ...

Usa, Trump: se vinco faccio accordi con Iran e Corea del Nord

Donald Trump ha assicurato in una conferenza stampa dalla sua residenza di Bedminster che se e quando vincerà le elezioni farà degli accordi con Iran e Corea del Nord rapidamente. "L'ultima persona ch ...

New York, 07 ago 21:46 - (Agenzia Nova) - Il massimo funzionario del controspionaggio statunitense, William Evanina, ha annunciato oggi una serie di minacce provenienti dall'estero per le elezioni pre ...Donald Trump ha assicurato in una conferenza stampa dalla sua residenza di Bedminster che se e quando vincerà le elezioni farà degli accordi con Iran e Corea del Nord rapidamente. "L'ultima persona ch ...