Tasse sospese e piano per il Sud: cosa c’è nel DL Agosto (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera il decreto legge «Agosto», con un intervento complessivo da 25 miliardi che ha il via libera “salvo intese tecniche”. Il decreto, che sale a 109 articoli, porta a casa tre pilastri fondamentali per far fronte alla crisi e per sostenere il rimbalzo in atto nell’economia del paese: la proroga della cassa integrazione per altre 18 settimane, il rinvio delle Tasse e la proroga della moratoria dei mutui e la decontribuzione del 30 per cento del costo del lavoro al Sud per 3,5 milioni di dipendenti e per nuovi assunti delle imprese meridionali. Tasse sospese e piano per il Sud: cosa c’è nel DL Agosto Per quanto riguarda i sussidi al ... Leggi su nextquotidiano

rtl1025 : Le #tasse sospese nei mesi del lockdown non andranno più saldate entro la fine dell'anno ma in due anni, con 24 rat… - Agenzia_Italia : Decreto agosto, il pagamento delle tasse sospese sarà spalmato in due anni - HuffPostItalia : Decreto Agosto, rateizzazione delle tasse sospese e altro reddito d'emergenza. Ecco le novità - Fede_K_Cane : RT @GagliardoneS: Oggi riporto alla MEMORIA le parole della De Michelis, #Pd, dopo il terremoto di Amatrice: 'I terremotati paghino subito… - Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: Dl Agosto: 50% tasse sospese entro dicembre, poi 24 rate, la prima entro 16 gennaio -