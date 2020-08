Spacciava cocaina nel garage, perquisizione-lampo dei carabinieri: pusher arrestato in flagranza (Di sabato 8 agosto 2020) La sua 'base operativa' era il garage. Qui, deteneva e cedeva cocaina ai giovani, e non solo, di Cagnano Varano. Ma l'attività di un 42enne del posto non è sfuggita ai carabinieri che lo hanno ... Leggi su foggiatoday

Nell’area di Cagnano Varano, da tempo, i Carabinieri, per proteggere i giovani dagli spacciatori e contrastare il crescente preoccupante fenomeno dell’uso degli stupefacenti, pongono particolare atten ...

A Cagnano Varano i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne con precedenti polizia, per detenzione e cessione di stupefacenti. LO SPACCIO. L’attività info-investigativa, svolta me ...

Nell'area di Cagnano Varano, da tempo, i Carabinieri, per proteggere i giovani dagli spacciatori e contrastare il crescente preoccupante fenomeno dell'uso degli stupefacenti, pongono particolare atten ...A Cagnano Varano i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne con precedenti polizia, per detenzione e cessione di stupefacenti. LO SPACCIO. L'attività info-investigativa, svolta me ...