Somalia, esplode autobomba in una base militare: morte sette persone (Di sabato 8 agosto 2020) L’esplosione di un’autobomba in una base militare a Mogadiscio, in Somalia, ha visto morire sette persone ed il ferimento di altre dieci Secondo quanto riferito da alcuni funzionari dell’esercito, a Mogadiscio, in Somalia, è esplosa un’autobomba in una base militare. Quanto accaduto ha visto la morte di sette persone ed il ferimento di altre dieci. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

