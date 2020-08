Romina Power distrutta, l’appello struggente su IG: “Preghiamo…” [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) Romina Power dispiaciuta per quanto accaduto a Beirut Come gran parte dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e non solo, anche Romina Power, di recente ha utilizzato i propri canali social per esprimere un pensiero commovente nei confronti della gente rimasta vittima della strage di Beirut. Sono venute a mancare oltre cento persone e tre quattro mila feriti. Sull’account Instagram della cantante statunitense, quest’ultima ha postato uno scatto scrivendo il seguente appello: “Preghiamo per Beirut”. Inoltre, l’ex moglie di Al Bano Carrisi che è rimasta delusa da quest’ultimo, ha aggiunto l’emoticon delle mani giunte. Naturalmente al contenuto condiviso dalla professionista americana sono arrivati migliaia di cuoricini rossi e numerosi commenti da parte di ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Il mistero di Romina Power: perché indossa sempre tunica e scarpe basse? Svelata la verità - #mistero #Romina… - Jony_Rock98 : @Romina_Daaniela Jsjsjsjaksksksksjjss los hermanos mayores tenemos el power - infoitcultura : 'Preghiamo'. Romina Power chiede aiuto a tutti. E lo fa attraverso i social: cosa sta succedendo - infoitcultura : “Preghiamo” Romina Power chiede aiuto a tutti E lo fa attraverso i social | cosa sta succedendo - infoitcultura : Romina Power | un messaggio straziante | per l' ex di Al Bano un periodo durissimo | l' ultimo atto -