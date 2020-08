La “partita della morte”, a Kiev arresti e torture per i giocatori dello Start (Di domenica 9 agosto 2020) Il 9 agosto 1942 è consegnato alla storia per “la partita della morte”. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per distrarre la popolazione e tenere impegnati i soldati, in Ucraina venivano organizzate partite di calcio. Una squadra, lo Start FC, era composta da ex giocatori professionisti di Dinamo Kiev e Lokomotiv e si ritrovò ad affrontare una selezione composta da militari tedeschi: un pesante 5-1 subìto dai soldati, che chiesero la rivincita. La gara di “ritorno” si disputò appunto il 9 agosto, allo stadio Zenit di Kiev: lo Start vinse ancora, questa volta 5-3. La leggenda narra che nell’intervallo, sul risultato di parità, un ufficiale delle SS cercò di convincere i giocatori ... Leggi su calcioweb.eu

