Kylie Minogue: fuori il video per Say Something (Di sabato 8 agosto 2020) Say Something: un nuovo video per la regina del pop elettronico. Che ci ricorda cosa rende così speciale e importante Kylie Minogue. Say Something, in attesa di Disco Un video di Kylie Minogue non si dimentica. Lo si immagina ad occhi chiusi, solo pensando alla musica che ha alle spalle e alle atmosfere che ci ha insegnato a conoscere nella sua carriera. E ancor più quando si mette in prospettiva il suo disco in arrivo, intitolato proprio “Disco”. Un ritorno alle origini, in tutto e per tutto: dal make-up vistosamente anni ottanta, all’acconciatura cotonata, al sound sintetico. E naturalmente alle influenze visive, che si vedono nel video musicale per il suo ultimo singolo Say ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

