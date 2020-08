Juventus, Ronaldo: “Ora è tempo di riflettere” (Di sabato 8 agosto 2020) Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram un messaggio per il mondo bianconero dove fa un bilancio della stagione, conclusa con la vittoria della Serie A, l'eliminazione dalla Champions e l'esonero di Sarri che non cita mai in tutto il post. Questo il commento di Ronaldo: "La stagione 2019-20 è finita prima di quanto ci aspettassimo. Ora è tempo di riflettere, analizzare gli alti e bassi, perché il pensiero critico è l'unico modo per migliorare. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come la squadra migliore del mondo, lavorare come lavorano i migliori , perché solo così possiamo definirci tali. Vincere ancora una volta la Serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo molto fieri. Personalmente, segnare 37 gol per la ... Leggi su itasportpress

SkySport : JUVENTUS – LIONE 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Depay (12’) ? rig. #Ronaldo (43’) ? #Ronaldo (60’) ? LIONE AI QUART… - francefootball : Cristiano Ronaldo est-il trop grand pour la Juventus ? - DiMarzio : #Juventus, il messaggio di #CristianoRonaldo: 'Dobbiamo essere all'altezza delle aspettative dei tifosi' - V3lo6 : #Pirlo nuovo allenatore #Juventus? Mi puzza di un #Ronaldo assistente come Allenatore-Giocatore ?? - SalSquillacioti : A questo punto non è improbabile una vera rivoluzione, con addio di #Ronaldo #Pirlo. Un azzardo la scelta di Pirlo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ronaldo Juventus, Ronaldo: "Ora è tempo di riflessione" La Repubblica Calciomercato Juventus | Cristiano Ronaldo, messaggio che preoccupa

, Cristiano Ronaldo ha aspettato quasi 24 ore per commengtare la fine amara della stagione con la Juventus che è fuori dalla Champions. L’ha fatto pochi minuti fa con un lungo post su Instagram. Ma pi ...

Maurizio Sarri esonerato dai "dilettanti" della Juventus: caos-bianconero

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Quei “dilettanti” dei dirigenti bianconeri, a partire dal presidente Andrea Agnelli, gli hanno dato il benservito neanche 24 ore dopo l’eliminazio ...

, Cristiano Ronaldo ha aspettato quasi 24 ore per commengtare la fine amara della stagione con la Juventus che è fuori dalla Champions. L’ha fatto pochi minuti fa con un lungo post su Instagram. Ma pi ...Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Quei “dilettanti” dei dirigenti bianconeri, a partire dal presidente Andrea Agnelli, gli hanno dato il benservito neanche 24 ore dopo l’eliminazio ...