Juventus e la scelta di Pirlo: «Ha tutte le carte in regola» (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha spiegato la scelta di affidare ad Andrea Pirlo la panchina della Juventus: il comunicato del club bianconero La Juventus ha spiegato in un comunicato ufficiale la decisione di affidare la panchina bianconera ad Andrea Pirlo dopo l'esonero di Maurizio Sarri. DECISIONE – «La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi».

