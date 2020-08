Inter, Eriksen: «Spogliatoio? Barella e Biraghi discutono sempre tra loro» (Di sabato 8 agosto 2020) Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha rilasciato un’Intervista al canale ufficiale della squadra nerazzurra Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista al canale ufficiale del club nerazzurro. Ecco le parole del giocatore danese: PRIMO RICORDO SERIE A – «Beh, non sono così vecchio, ma credo che il primo ricordo chiaro sia probabilmente Ronaldo con la maglia dell’Inter, confrontando ciò che ha fatto dal suo arrivo in Italia con quello che ha mostrato in precedenza. Da ciò che ricordo dopo averlo visto qualche volta in tv, penso che fosse davvero diverso, molto diverso». Spogliatoio Inter – «Penso ci sia qualche ... Leggi su calcionews24

