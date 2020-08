Insigne: «Poteva finire anche peggio» (Di sabato 8 agosto 2020) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky al termine della sfida contro il Barcellona: «Dispiace, sapevamo che era difficile, che era una squadra molto forte. Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo, ma non l’abbiamo fatto. Nel complesso abbiamo fatto una buona gara e ci dispiace per l’eliminazione Rammarico per una giocata sbagliata? «Sì ci ho provato ed è andata male» Potete crescere ancora negli impegni europei «Penso di sì, loro hanno molti giocatori di fantasia, noi abbiamo cercato di giocare da squadra in campionato e stasera non ci siamo riusciti. Però penso che con il mister possiamo continuare a crescere. Quest’anno è stato un anno strano e loro hanno anche avuto una settimana in più per riposarsi» Penso che ... Leggi su ilnapolista

