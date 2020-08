Incontro in corso tra dirigenza Juve e Andrea Pirlo. La scelta dovrebbe essere fatta (Di sabato 8 agosto 2020) Secondo quanto scrive Nicolò Schira su Twitter, è in corso un Incontro tra la dirigenza della Juventus e Andrea Pirlo. dovrebbe ricadere su di lui la scelta del club bianconero per la panchina dopo l’esonero di Sarri. Lotito ha messo infatti il veto su Simone Inzaghi che rinnoverà con la Lazio fino al 2023 con un ingaggio da 3 milioni netto a stagione. Incontro in corso tra la dirigenza della #Juventus e Andrea #Pirlo. Avanza il Maestro per il dopo #Sarri dopo il veto di Claudio #Lotito su Simone #Inzaghi che rinnoverà con la #Lazio fino al 2023 (nuovo ingaggio da €3M netti a stagione). #calciomercato — ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #Torino, a Milano incontro in corso fra #Giampaolo e il presidente #Cairo - NedumAnselm1 : RT @NicoSchira: Incontro in corso tra la dirigenza della #Juventus e Andrea #Pirlo. Avanza il Maestro per il dopo #Sarri dopo il veto di Cl… - jarkkrapobosk16 : RT @NicoSchira: Incontro in corso tra la dirigenza della #Juventus e Andrea #Pirlo. Avanza il Maestro per il dopo #Sarri dopo il veto di Cl… - kupaleon : RT @NicoSchira: Incontro in corso tra la dirigenza della #Juventus e Andrea #Pirlo. Avanza il Maestro per il dopo #Sarri dopo il veto di Cl… - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Incontro in corso tra la dirigenza della #Juventus e Andrea #Pirlo. Avanza il Maestro per il dopo #Sarri dopo il veto di Cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro corso Incontro in corso tra dirigenza Juve e Andrea Pirlo. La scelta dovrebbe essere fatta IlNapolista Per Salvini "Conte sequestrò mezza Italia". Il 10 marzo (a lockdown in corso) lui diceva: "Chiudere tutto"

“Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al Tribunale internazionale perché hanno sequestrato ...

Moto3 | Gp Brno FP1: Rodrigo precede Toba

Moto3 Gp Repubblica Ceca Brno Prove Libere 1 – I piloti della classe Moto3 sono tornati in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, quarta tappa del Motomondiale 2020 della classe cadett ...

“Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al Tribunale internazionale perché hanno sequestrato ...Moto3 Gp Repubblica Ceca Brno Prove Libere 1 – I piloti della classe Moto3 sono tornati in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, quarta tappa del Motomondiale 2020 della classe cadett ...