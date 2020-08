Incidente aereo Calicut, almeno 16 morti e 89 feriti (Di sabato 8 agosto 2020) È di almeno 16 morti e 89 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell'Incidente occorso ad un apparecchio della Air India Express finito fuori pista dopo l'aterraggio all'aeroporto di Calicut, nel sud-ovest dell’India. A bordo dell'apparecchio, un B-737 proveniente da Dubai, viaggiavano 184 passeggeri - fra cui dieci bambini - e sette membri dell'equipaggio. Il volo era stato allestito per rimpatriare dei cittadini indiani rimasti bloccati all'estero per la pandemia di coronavirus.La maggior parte delle persone a bordo sarebbe stata tratta fuori dalla carlinga, e 89 di esse sono state ricoverate in vari ospedali, alcune in condizioni gravi; fra le vittime vi sarebbe anche uno dei due piloti. Secondo quanto riferito dall'ente per l'aviazione civile indiana l'apparecchio dopo essere ... Leggi su ilfogliettone

ilpost : Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India - rtl1025 : ?? È di almeno 14 morti e 15 feriti gravi il bilancio dell'incidente aereo nel #Kerala, in #India. Lo riporta la po… - Tg3web : È di almeno 14 morti e decine di feriti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto in India. Un volo proveniente da… - 5secofgarrix : RT @eelxhllnz: c'è stato un incidente aereo in India e nessuno ne parla, hanno bisogno urgentemente di donatori di sangue ( guardate sotto ) - artvvniall : RT @eelxhllnz: c'è stato un incidente aereo in India e nessuno ne parla, hanno bisogno urgentemente di donatori di sangue ( guardate sotto ) -