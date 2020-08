“Il dottore vi ucciderà subito”, trama e curiosità sul thriller USA 2019 (Di sabato 8 agosto 2020) “Il dottore vi ucciderà subito” (Usa 2019), alla scoperta della trama, del cast e di tutte le curiosità sul thriller in onda su Rai 2 “Il dottore vi ucciderà subito” è il titolo del film per la tv che Rai 2 manderà in onda per la serie “Nel segno del giallo”. Si tratta di un thriller statunitense del 2019, diretto da Rob Pallatina e distribuito dalla The Asylum. Il titolo originale è “Doctor Death”. La storia vede protagonista un medico travolto da una passione disperata e folle per la donna a cui ha salvato la vita. Quando però le attenzioni della paziente si rivolgono a un altro medico, la gelosia si trasforma in una pericolosa ossessione. “Il ... Leggi su nonsolo.tv

