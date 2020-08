Gollini: «Ho provato a spingere nei giorni scorsi, sarò out per poco meno di 2 mesi» (Di sabato 8 agosto 2020) Pierluigi Gollini ha scritto un messaggio tramite i propri profili social dopo la notizia della lesione al crociato Pierluigi Gollini ha postato un messaggio sui suoi profili social dopo la notizia del suo infortunio al crociato «Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’è una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l’ha confermato. C’è una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma. Starò fuori per poco meno di 2 mesi, ma adesso lo STOP è obbligatorio. Mi dispiace. Per il mio infortunio ma soprattutto per non poter difendere la mia @atalantabc. Triste ma ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Gollini provato Calcio: Atalanta; Gollini, bandiera bianca, out 2 mesi - Lombardia Agenzia ANSA Gollini: «Ho provato a spingere nei giorni scorsi, sarò out per poco meno di 2 mesi»

Pierluigi Gollini ha postato un messaggio sui suoi profili social dopo la notizia del suo infortunio al crociato «Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’è una lesione al mio crociato. Ho provato a spin ...

Atalanta, Gollini salta la sfida contro il Psg

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, salta il match contro il Psg valido per i quarti di finale di Champions League. L’estremo difensore ha provato fino ...

Pierluigi Gollini ha postato un messaggio sui suoi profili social dopo la notizia del suo infortunio al crociato «Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’è una lesione al mio crociato. Ho provato a spin ...Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, salta il match contro il Psg valido per i quarti di finale di Champions League. L’estremo difensore ha provato fino ...