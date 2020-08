Formula 1, Leclerc poco ottimista: “abbiamo problemi di gomme, la gara sarà molto complicata” (Di sabato 8 agosto 2020) Un ottavo posto che non può soddisfare, una quarta fila che lascia l’amaro in bocca a Charles Leclerc e alla Ferrari, che si sarebbero aspettati qualcosa in più dalle Qualifiche di oggi svoltesi a Silverstone. Charles Coates/Getty ImagesIl monegasco ha accusato problemi di degrado alle gomme, che non gli hanno consentito di confezionare un buon giro: “forse è più realistico dove siamo oggi rispetto a domenica scorsa, sulle media abbiamo un buon passo ma con le soft abbiamo perso molto. Abbiamo fatto fatica a tenere le gomme fino all’ultimo settore, secondo me non c’è molta scelta riguardo domani. Sarà sicuramente una gara molto difficile perché sul giro di qualifica è stato difficile ... Leggi su sportfair

