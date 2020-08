Elezioni regionali: sondaggi, giallorossi in difficoltà nelle Marche e in Puglia. In Toscana la Ceccardi insegue Giani (Di sabato 8 agosto 2020) In Toscana Giani è dato al 44 - 48%, la Ceccardi al 38,5% - 42,5%, la grillina Irene Galletti all 6 - 10%, mentre non ci sarebbe lotta in Liguria e Veneto, con i presidenti uscenti di centrodestra in grande vantaggio, le altre regioni in bilico Leggi su firenzepost

Luca Lauricella, avvocato di 37 anni, è il capolista della lista del Movimento 5 Stelle che si presenterà alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione provinciale di Pisa sostegno della candi ...

Attiva Marsala non parteciperà alle elezioni amministrative

Attiva Marsala si tira fuori dalla competizione elettorale. Con una nota a firma di Antonio Angileri, Stefano Rallo e del deputato regionale Sergio Tancredi, il movimento politico fondato da alcuni ex ...

