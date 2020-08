Cristiano Ronaldo su Instagram: “Tempo di riflessioni” (Di sabato 8 agosto 2020) Cristiano Ronaldo, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League ha affidato i suoi pensieri al suo profilo Instagram Cristiano Ronaldo, la stella più luminosa della Juventus, ha affidato al suo profilo Instagram un lungo messaggio all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League. Il lusitano ha spiegato come sia ora tempo di riflessioni e pensieri critici dopo il finale anzitempo della stagione. Una critica costruttiva, quella del portoghese, che ha spiegato come la Juventus sia chiamata a lavorare per essere la migliore del mondo. Ronaldo ha poi elencato i numeri personali – sempre impressionanti – di questa stagione dicendosi motivato in vista della prossima annata. ... Leggi su bloglive

