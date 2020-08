Beirut: 154 morti e 60 dispersi per l'esplosione (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 08 AGO - Sono 154 i morti e 60 i dispersi per la gigantesca esplosione che ha devastato martedì interi quartieri di Beirut, secondo un nuovo bilancio fornito oggi dal ministero della ... Leggi su corrieredellosport

RafeaAhmed4 : RT @GDS_it: #Beirut, ancora 60 dispersi dopo le esplosioni: 154 le vittime - RSInews : A Beirut si continua a scavare Mancano all'appello ancora 60 persone dopo l'esplosione che ha fatto 154 morti - Si… - iconanews : Beirut: 154 morti e 60 dispersi per l'esplosione - Rada00563645 : RT @GDS_it: #Beirut, ancora 60 dispersi dopo le esplosioni: 154 le vittime - peppe844 : RT @GDS_it: #Beirut, ancora 60 dispersi dopo le esplosioni: 154 le vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut 154

Sono 60 le persone ancora date per disperse dopo l'esplosione che ha fatto 154 morti a Beirut, 25 dei quali non sono ancora stati identificati, secondo il bilancio fornito dal ministero della sanità.BEIRUT - Sono 154 i morti e 60 i dispersi per la gigantesca esplosione che ha devastato martedì interi quartieri di Beirut, secondo un nuovo bilancio fornito oggi dal ministero della Sanità libanese.