Beautiful, manichini e fantocci al posto degli attori: le soap opera ai tempi del Coronavirus (Di sabato 8 agosto 2020) Nonostante i casi di Coronavirus in continuo aumento negli Stati Uniti, la macchina di Hollwood è ripartita, con gli show e le serie che stanno riprendendo il via nel pieno riguardo delle regole che disciplinano il distanziamento sociale fra gli attori. La prima produzione seriale statunitense ad aver riacceso i motori è quella di The Bold and the Beautiful, la secolare soap opera che in Italia è conosciuta col titolo troncato, baluardo del primo pomeriggio di Canale 5.In che modo autori e sceneggiatori hanno deciso di tornare a registrare, rispettando le norme previste per evitare il contagio? La pandemia ha di certo favorito la creatività delle menti in campo, che hanno scelto di adattare con grande ingengno le necessità del set a quelle di pubblica sicurezza. ... Leggi su blogo

