15enne investita da auto a Piazza Carlo III, morta, ferita l'amica. (Di sabato 8 agosto 2020) Stavano attraversando la strada quando un'auto che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta le ha investite: è successo la scorsa notte a Napoli, dove una ragazza di appena 15 anni ha perso la ... Leggi su gazzettadinapoli

Drammatico incidente nella notte a Napoli. Due ragazze sono state investite mentre stavano attraversando la strada. Una ragazza di appena 15 anni ha perso la vita e l’amica, un anno in meno, ha riport ...Due ragazzine di 15 e 14 anni intorno all'una di notte stavano tornando a casa quando, attraversando la strada in piazza Carlo III, una Smart quattro posti le ha investite. La 15enne è stata presa in ...