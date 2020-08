Wta Palermo 2020: Cocciaretto esce a testa alta, avanza Kontaveit in tre set (Di venerdì 7 agosto 2020) Si ferma ai quarti di finale del Wta Palermo 2020 lo splendido cammino della giovane Elisabetta Cocciaretto, capace di vincere due splendidi match contro Hercog e Vekic e un convincente secondo set contro Kontaveit, ma non abbastanza da spingersi in semifinale. Dopo un’ora e 54 minuti è stata infatti l’estone Anett Kontaveit, quarta forza del seeding, ad imporsi ed a staccare il pass per la semifinale, dove troverà Petra Martic. 6-1 4-6 6-1 il punteggio finale in favore di Kontaveit, che ha dovuto faticare parecchio per avere la meglio dell’azzurra. Nel primo set non c’è storia: l’azzurra, tutto sommato, disputa un buon match, costruendosi anche alcune palle per il contro-break, ma non può nulla contro l’estone, che ... Leggi su sportface

