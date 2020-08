Volo Air India con 181 persone va fuori pista e si spezza in due: almeno 20 morti (Di venerdì 7 agosto 2020) Disastro aereo all’aeroporto di Kozhikode: un Boeing 737 si è spezzato in due tronconi dopo un fuoripista dovuto al maltempo. Il bilancio è molto grave Doveva essere uno speciale viaggio di ritorno per 174 passeggeri Indiani che stavano facendo rientro in patria dopo aver atteso per mesi a causa della pandemia di Coronavirus. Ma si … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

