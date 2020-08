Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 15:30 (Di venerdì 7 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL SECONDO FINE SETTIMANA DI AGOSTO E’ ALL’INSEGNA DELL’ESODO ESTIVO DA OGGI E FINO A DOMENICA SI PREVEDONO MAGGIORI VOLUMI DI TRAFFICO PERTANTO LO STOP AI MEZZI PESANTI SCATTERA’ OGGI DALLE ORE 16 E ANDRA’ AVANTI FINO ALLE 22.00 A COMPLICARE LA SITUAZIONE GLI INCENDI DIVAMPATI IL PRIMO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO CAUSA CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE LATINA E, IN DIREZIONE Roma CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE ADIACENTI: CODE SU VIA DI PRATICA DA VIA ARNO ... Leggi su romadailynews

