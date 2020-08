Un giudice di pace ha davvero annullato una multa fatta durante il lockdown per «illegittimità dello stato di emergenza» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 7 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un articolo, pubblicato il 4 agosto dal sito web Ultimora Online e intitolato: «Annullate le multe durante il lockdown…». L’articolo riporta la notizia di una sentenza con cui «il giudice di pace Emilio Manganiello di Frosinone ha annullato una sanzione Covid-19», che tra le motivazioni citerebbe l’illegittimità dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario generato dalla diffusione della Covid-19. Citando il codice della Protezione Civile, Manganiello ... Leggi su facta.news

