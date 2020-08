UFFICIALE – La FIGC annuncia le date di inizio campionati pro 2020/21 (Di venerdì 7 agosto 2020) La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha stabilito le date per la ripartenza dei campionati 2020/21 UFFICIALE – La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha stabilito, nella … L'articolo UFFICIALE – La FIGC annuncia le date di inizio campionati pro 2020/21 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Nel comunicato ufficiale numero 6, pubblicato dal Comitato FIGC di Parma, sono stati resi noti gli organici iscritti ai campionati provinciali di Seconda e Terza Categoria, oltre che Juniores Under 19 ...L’annuncio arriva in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet: la Lega Nazionale Dilettanti ha definito un protocollo sanitario per il calcio dilettantistico e per quello giovanile ...