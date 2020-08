Tifosi sugli spalti? Il via libera in mani alle Regioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Il ritorno dei Tifosi sugli spalti, seppur in numeri ancora limitati, in mano ai presidenti delle Regioni. È quanto emerso al termine di una videoconferenza con protagonisti il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, Stefano Bonaccini in qualità di presidente della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e i rappresentanti del ministero della Salute, del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

