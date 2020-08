“Sveglia, bagno, colazione”. L’assurdo decalogo nordcoreano per bimbi stilato dal Cts (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago – I verbali desecretati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prodotti dal Cts per l’emergenza coronavirus saranno sì incompleti – mancano quelli relativi alle comunicazioni di febbraio e quelli alla base della mancata decisione di fare di Alzano e Nembro una zona rossa, tanto per citarne alcuni – ma rimangono ugualmente una miniera di perle. Un decalogo da regime totalitario Prendiamo ad esempio il nr. 39 del 30 marzo 2020, consultabile sul sito della Fondazione Einaudi assieme agli altri verbali desecretati. Contiene due vademecum, di cui un decalogo, in cui il Comitato tecnico scientifico fornisce ai genitori alcune pratiche indicazioni sulla gestione dei figli durante il lockdown «al fine di migliorare la qualità della vita dei bambini». Un modello di giornata proposto ... Leggi su ilprimatonazionale

