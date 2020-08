Spadafora: “A settembre riforma per lo sport” (Di venerdì 7 agosto 2020) Torna parlare il Ministro dello Sport Spadafora: “La riforma dello sport si farà dopo la pausa estiva, se non ad agosto, al massimo entro settembre, al primo Consiglio dei ministri utile». Così si è espresso ieri su Facebook il ministro, che ha risposto alle polemiche nate dalle dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò, il quale aveva detto: «Senza la legge rischiamo sanzioni dal Cio». Un ritardo che il ministro giustifica sostenendo che: «Capita quando si fanno cose complicate e complesse, come il mettere mano allo sport con un testo unico». Foto: governo.it L'articolo Spadafora: “A settembre riforma per lo sport” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

