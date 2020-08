Si toglie la mascherina e tossisce in faccia a una malata di cancro. Il video fa il giro del web (Di venerdì 7 agosto 2020) Una donna senza mascherina tossisce deliberatamente in faccia a una malata di cancro. Ma le è andata male perché è stata ripresa in un video che è diventato virale. Ora la donna è stata arrestata per aggressione. La donna residente in Florida, Stati Uniti, è finita in manette con l’accusa di aggressione e percosse. Nel video di giugno, Debra Hunter (questo il nome della donna) è stata mostrata all’interno del negozio del centro di Jacksonville mentre cammina verso una ragazza e le tossisce deliberatamente in faccia. Debra Hunter, 52 anni, dovrebbe comparire in tribunale il prossimo 19 agosto per aver deliberatamente tossito su Heather Sprague, che è riuscita l’ha ... Leggi su secoloditalia

