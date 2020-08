Setien: ” Sensazioni positive. Ho già scelto chi schiererò” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel pre match di Barcellona-Napoli in conferenza stampa dopo Busquets ha parlato anche l’allenatore Setien. Ecco le sue parole: Ha già pensato alla formazione? “E’ abbastanza definita da qualche giorno. E’ vero che la posizione di qualche calciatore può cambiare, in base alla circostanza. Ma sì, ho già definito la formazione”. Ha pensato che questa potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina del Barcellona? “Lo sapevo che me l’avreste chiesto. La verità è che non mi è mai passato per la testa che questa potrebbe essere la mia ultima partita. Abbiamo pensato solo a questo match, consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona, con la stessa energia che tutti noi abbiamo adesso”. Crede che la sua rosa sia attrezzata per vincere la ... Leggi su alfredopedulla

