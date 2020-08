Se il gatto è aggressivo forse la colpa è del proprietario (Di venerdì 7 agosto 2020) Molti amanti degli animali celebrano la Giornata internazionale del gatto sabato (8 agosto) postando sui social brevi video dei loro felini o gif di micetti che fanno le fusa. Per i padroncini che pensano di avere degli animali aggressivi o fastidiosi, il problema riguarda probabilmente i loro proprietari, secondo Briganne Carter, esperta di comportamenti felini che risiede a Hong Kong e che nella vita ha avuto più di 50 gatti. Briganne aiuta molte persone a risolvere problemi, come mobili danneggiati o gattini che fanno la pipì fuori dalla lettiera. Ma non solo."La maggior parte del tempo i gatti sono semplicemente dei gatti. Fanno quello che hanno bisogno di fare. La maggior parte delle persone sono molto stressate e molto ansiose su quello che i loro gatti fanno. Non capiscono cosa fanno i loro gatti", spiega l'esperta. "Molta gente dice: 'Ehi ragazzi, ... Leggi su ilfogliettone

galamay : RT @Affaritaliani: Se il gatto è aggressivo forse la colpa è del proprietario - Affaritaliani : Se il gatto è aggressivo forse la colpa è del proprietario - CarlosCeleste81 : @geompatrizia1 ???????? Si anche a me capita spesso, quando incontro qualcuno che non sa che sono una gattara... “nooo,… - giovannaconfal4 : Matisse è non aggressivo, non ha paura dei cani ed è di indole dolce. È solo viziato e finisce sempre per ottenere… - clorofillo : @giovannaconfal4 Anche io ma evidentemente ho il gatto passivo-aggressivo. -

Ultime Notizie dalla rete : gatto aggressivo Se il gatto è aggressivo forse la colpa è del proprietario askanews Se il gatto è aggressivo forse la colpa è del proprietario

Hong Kong, 7 ago. (askanews) – Molti amanti degli animali celebrano la Giornata internazionale del gatto sabato (8 agosto) postando sui social brevi video dei loro felini o gif di micetti che fanno le ...

Sospettano abbia ucciso il gatto: denunciato

Aveva raccontato di avere fatto cadere il gattino, mentre lo lanciava in aria per giocarci. Non era riuscito a prenderlo e il micio era caduto malamente, ed era morto. Ora invece il sospetto delle Gia ...

Hong Kong, 7 ago. (askanews) – Molti amanti degli animali celebrano la Giornata internazionale del gatto sabato (8 agosto) postando sui social brevi video dei loro felini o gif di micetti che fanno le ...Aveva raccontato di avere fatto cadere il gattino, mentre lo lanciava in aria per giocarci. Non era riuscito a prenderlo e il micio era caduto malamente, ed era morto. Ora invece il sospetto delle Gia ...