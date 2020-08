Roma, aggrediscono e rapinano un 20enne campano: arrestate 3 persone, tra loro un minorenne (Di venerdì 7 agosto 2020) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti diretto da Giuseppe Sangiovanni e del commissariato Trastevere diretto da Maria Placanica, hanno arrestato tre cittadini Romani, G. J. P. A. di 22 anni, D. S. F. di 19 anni e un 17enne che nella notte del 6 agosto hanno aggredito un gruppo di ragazzi, derubato e malmenato uno di essi e infranto le vetrine del locale in cui quest’ultimo si era rifugiato. La vittima, un 20enne campano, ha raccontato che, mentre si trovava con i suoi amici fuori da un locale in Piazza della Scala, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che inizialmente sembravano voler solo chiacchierare e scherzare ma poco dopo hanno iniziato a chiedere soldi al gruppo di amici e al loro rifiuto, uno di essi ha strappato 2 collanine dal collo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

