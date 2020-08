Ragazzi autistici “cacciati” dall’area di servizio: la testimonianza choc degli educatori (Di venerdì 7 agosto 2020) Com’era? Ah sì, il lockdown causa Covid ci renderà più buoni. Su ‘Il Corriere della sera’ la notizia di un gruppo di Ragazzi disabili allontanati, in malo modo, dai tavolini, vicino ad una stazione di servizio. Come scrive Giovanna Maria Fagnani ieri, giovedì 6 agosto 2020, undici Ragazzi, tra i 12 e i 30 anni, residenti a Milano e dintorni, stavano rientrando a casa con gli educatori, dopo aver trascorso due settimane al mare in Molise, quando sono stati cacciati da un’area di servizio. Vacanze promosse dall’associazione Gaudio e dalla cooperativa Fabula Onlus. leggi anche l’articolo —> Beirut esplosione: onda d’urto investe la sala parto, George nasce sano e salvo Ragazzi ... Leggi su urbanpost

Il gruppo, come riportato nell’articolo del ‘Corriere’, viaggiava sull’autostrada Adriatica, a bordo di tre pulmini, e ha fatto sosta all’area di servizio Rubicone Est, in Emilia-Romagna, per cibarsi ...

