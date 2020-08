Prove preselettive per il concorso scuola 2020: un pasticcio che sa tanto di lotteria (Di venerdì 7 agosto 2020) In tutti i concorsi pubblici, quando il numero dei candidati supera eccessivamente (ad esempio oltre il quadruplo) quello dei posti disponibili, si ricorre a Prove preselettive per ridurre la platea di aspiranti a circa il triplo dei posti: le Prove del concorso vero e proprio operano poi la selezione finale. Fin qui tutto logico e comprensibile, perlomeno nel caso di concorsi su base nazionale, nei quali tutti i candidati (se troppo numerosi) devono sostenere questa prova; nei concorsi su base regionale, invece, già si palesa la prima discriminazione, poiché a passare per le forche caudine della preselettiva sono specificamente coloro che hanno fatto domanda in una regione (se ne può scegliere solo una) o per una classe di concorso particolarmente affollata. Questa recente ... Leggi su tpi

libreriaMedical : NOVITà IN OSTETRICIA: Vinci la paura del parto con l'hypnobirthing. L'accompagnamento alla nascita più in voga tra… - _Himawari_ : Un girone dell'inferno è riservato appositamente per quelli che fissano le date delle prove preselettive nella seco… - PivaPaola : RT @RegioneVeneto: Regione del Veneto: percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, bie… - RegioneVeneto : Regione del Veneto: percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina… -

Ultime Notizie dalla rete : Prove preselettive Concorso scuola secondaria, tutto sulle prove: tempistica, preselettiva e programma da studiare La Tecnica della Scuola Concorso scuola secondaria, tutto sulle prove: tempistica, preselettiva e programma da studiare

Le domande per il concorso ordinario scuola secondaria da 34 mila posti sono scadute il 31 luglio scorso: sono arrivate in totale più di 430mila per la scuola secondaria di I e II grado. Adesso l’atte ...

Concorso scuola infanzia e primaria, tutto sulle prove: tempistica, preselettiva e programma da studiare

Le domande per il concorso ordinario scuola infanzia e primaria da 12.863 posti sono scadute il 31 luglio scorso. In totale sono state oltre 76mila domande di partecipazione. Adesso l’attenzione si sp ...

Le domande per il concorso ordinario scuola secondaria da 34 mila posti sono scadute il 31 luglio scorso: sono arrivate in totale più di 430mila per la scuola secondaria di I e II grado. Adesso l’atte ...Le domande per il concorso ordinario scuola infanzia e primaria da 12.863 posti sono scadute il 31 luglio scorso. In totale sono state oltre 76mila domande di partecipazione. Adesso l’attenzione si sp ...