“Non solo Sarri, in discussione anche altre due persone che hanno sbagliato”, Cobolli Gigli contro tutti (Di venerdì 7 agosto 2020) Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha concesso un’intervista a ‘Radio Sportiva’ in cui ha parlato dei bianconeri e della partita fondamentale contro il Lione in Champions League: “Non sta benissimo perché come le altre squadre italiane viene da un tour de force incredibile ed ha dovuto pagare lo scotto di infortuni mi auguro non troppo importanti. Dybala è perfetto nella Juve di oggi e del futuro, può condizionare il futuro anche in Champions,. La Juve paga 250 milioni all’anno di stipendi, mi auguro che Sarri possa tirare fuori qualcosa in grado di ribaltare il Lione che tecnicamente è inferiore alla Juve”. Cobolli Gigli elogia Andrea Agnelli: “Il ... Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : Avanti a testa alta!!! Il 3 ottobre in Tribunale a Catania, tra 58 giorni, so che non sarò solo. - matteosalvinimi : Ma sono convinto che non sarò da solo, perché potrò contare sul sostegno di milioni di Italiani che non vogliono ve… - CarloCalenda : E vi dico un’altra cosa liberali dei miei stivali: solo qualcuno che non è mai entrato in una fabbrica può sostener… - medeadicyta : RT @FaberVonCastell: Appello a tutti i #nazivax. Allo #Spallanzani cercano #volontari per testare il #vaccino anti Covid. Non fate i timidi… - Marcell78351788 : RT @SimonettiEmma: Serkan e Özge non è colpa mia... non è che vivo solo per vedervi uniti eh,ho anche una mia Hayat ?? è colpa vostra che si… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non solo La regista Lilly Wachowski: «Matrix è un’allegoria transgender» Corriere della Sera