Nego ergo sum (Di sabato 8 agosto 2020) C’è chi dice che Covid19 sia una bufala escogitata dagli smidollati capi di democrazie agonizzanti per controllarci e tenerci buoni. Leader senza palle come Conte, Merkel e Macron, laddove leader con gli attributi come Trump, Modi o Bolsonaro non hanno certo bisogno di agitare lo spauracchio di un coronavirus. E poi ci sono quelli che sono terrorizzati dai numeri strombazzati dai giornaloni, tipo 17 milioni di contagiati nel mondo e quasi 700mila morti senza nemmeno averli visti in prima persona. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

